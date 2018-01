Des mesures de sécurité strictes étaient de mises, comme dans de nombreuses autres capitales européennes, et aucun incident n'a été rapporté. En raison des conditions météorologiques, il n'avait pas été exclu que les festivités puissent être annulées à Bruxelles.

Le feu d'artifice a aussi été maintenu à Liège, et il a été tiré depuis le quai des Jonquiers à Namur et non pas depuis la pointe du Grognon cette année. Le spectacle a bien eu lieu à Gand et Hasselt aussi, ainsi qu’à Anvers, alors que les spectacles pyrotechniques prévus à Bruges et Ostende ont été annulés en raison des conditions météorologiques.

Pas moins de 97.000 spectateurs se sont pressés sur les quais de l’Escaut à Anvers pour admirer le feu d’artifice, a indiqué la ville sur son compte Twitter. Il s’agirait d’un record d’affluence, malgré le temps maussade.