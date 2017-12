A.Fr. Comme chaque année, les trams et bus des sociétés de transports en commun De Lijn, Stib et TEC circuleront pendant la soirée du 31 décembre et la nuit du Nouvel An, pour ramener en toute sécurité à la maison ceux qui ont fêté la Saint-Sylvestre. Pour la première fois, la société flamande De Lijn propose un ticket spécial via SMS. Le réseau wallon TEC sera lui entièrement gratuit le 31 décembre et le 1er janvier. Même chose pour la Stib à Bruxelles.