Les "Bearcats" sont des véhicules blindés qui résistent aux armes de guerre comme les kalachnikovs. "Leur but est de pouvoir rapprocher les membres de la police le plus près possible des auteurs en cas de fusillades comme nous l’avons vu dans différentes villes", explique Wouter Bruyns, porte-parole de la police locale d’Anvers à la Gazet Van Antwerpen.

Les autres véhicules ou les gilets par belle ont toujours des points faibles, "mais pas ces véhicules", assure Wouter Bruyns.