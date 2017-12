Les quatre appareils devraient atterrir ce mardi après-midi sur la base aérienne de Kleine-Brogel, dans le Limbourg. Ce retour ne signifiera pas la fin de l'engagement belge au sein de la coalition internationale anti-EI dirigée par les Etats-Unis, a décidé vendredi dernier le gouvernement.

Le Conseil des ministres a en effet marqué son accord sur la poursuite en 2018 de cet engagement militaire dans le cadre de la lutte contre Daech sous plusieurs formes, dont la plus importante sera une contribution terrestre - d'environ 54 militaires - au groupement opérationnel belgo-néerlandais chargé d'une mission d'entraînement et d'assistance aux forces irakiennes et aux peshmergas (combattants kurdes).

Selon le ministère de la Défense, la Belgique fournira aussi un détachement belge d'environ 30 militaires chargé d'assurer, en principe jusque fin 2018, la sécurité au sol des F-16 néerlandais qui relèveront les appareils belges à partir de début janvier sur la base aérienne d'Azraq (Jordanie).

Un certain nombre d'éléments de liaison et d'appui sont également prévus, comme un militaire au sein du commandement central de l'armée américaine ("US Central Command") à Tampa, en Floride, "environ quatre militaires" chargés du renseignement aérien au sein de l'"European Partner Integration Enterprise" (EPIE) à Ramstein (Allemagne), dans le "Coalition Partnership Integration Enterprise" (CPIE) et au sein du centre centre d'opérations aériennes ("Combined Air Operations Centre", CAOC) au Qatar.

Un officier de liaison sera aussi présent au sein du quartier général opérationnel de l'opération "Inherent Resolve" (OIR) à Arifjan (Koweit), deux autres dans des centres d'analyse anti-Daech en France (Opération Agathe), au Royaume-Uni ("Global Coalition Communications Cell", GCCC) et au Koweit, alors que trois autres, des opérateurs radar, seront déployés sur la base d'Al Dhafra (Emirats arabes unis), en coopération avec le Danemark.