La poursuite avait débuté à Wortel, une commune de l’entité d’Hoogstraten, lorsque la police de la zone de Noorderkempen a voulu contrôler un véhicule suspect immatriculé en Grande-Bretagne.

La conductrice a alors pris la fuite à grande vitesse devant la police, qui s’est immédiatement lancée à sa poursuite.

"La conductrice n’a pas hésité à heurter le combi de police qui voulait lui bloquer la route", a déclaré Nele Poelmans du parquet de Malines. À un moment donné, la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule qui s’est retrouvé dans le petit jardin devant une maison à Beerse.

Lorsque la police a voulu contrôler les occupants de la voiture, la conductrice a remis les gaz et a foncé sur les policiers. Ceux-ci ont alors tiré à plusieurs reprises en direction des pneus de la voiture.

Finalement le véhicule s’est immobilisé quelques mètres plus loin sur un terrain sablonneux et les occupants ont pu être appréhendés.

La conductrice est une Britannique âgée de 20 ans dans la voiture se trouvait aussi une fille de 13 ans ainsi qu’un enfant de 2 ans. Le véhicule n’était pas assuré et la conductrice n’était pas en possession d’un permis de conduire.

La femme a été placée sous mandat d'arrêt par le juge d’instruction pour tentative d’homicide involontaire et rébellion armée. Elle a été privée de liberté.