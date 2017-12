Il y a un mois GO !, le pouvoir organisateur de l’enseignement officiel en Flandre, avait estimé que les élèves des écoles flamandes qui parlent une autre langue que le néerlandais à la maison doivent pouvoir l’utiliser pendant les récréations, voire même en classe. Interdire aux jeunes de s'exprimer dans d'autres langues que le néerlandais serait contreproductif. Une attitude positive envers les langues maternelles permettrait au contraire aux élèves de se sentir mieux à l'école, d’avoir davantage confiance en eux-mêmes et donc de faire plus facilement le pas vers le néerlandais.

Le parti socialiste SP.A soutient également l'approche proposée par GO! , la qualifiant de "pragmatique et logique". La présidente de l'Open VLD, Gwendolyn Rutten, ainsi que la députée Groen Elisabeth Meuleman ont aussi réagi de manière enthousiaste. Des opinions que ne partagent absolument pas la N-VA et le Vlaams Belang, qui s'opposent à une telle initiative.