Les trois plus jeunes prévenus ont été condamnés à cinq ans avec sursis probatoire. Ils faisaient partie d’un groupe de jeunes qui se connaissaient via un groupe de chat et étaient membres du groupe Staatnieuws sur Facebook, qui publiait régulièrement des articles sur l’Etat islamique. Les jeunes se sont rencontrés plusieurs fois et ont discuté d’un départ en Syrie, mais aussi d’un possible attentat en Belgique - par exemple à la gare centrale d’Anvers (photo principale) ou à l’encontre de l’homme politique Filip De Winter (Vlaams Belang) ou de militaires - si leur départ pour la Syrie échouait.

Le tribunal a également prononcé une interdiction de contact avec d'autres personnes radicalisées et une obligation d'avoir une utilisation responsable de l'internet. Les jeunes gens devront aussi suivre un cursus de déradicalisation.