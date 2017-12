Le juge de police a déclaré qu’on devrait installer des marquages sur la route, des barrières ou des feux de signalisation à chaque entrée d’école. Il a aussi conseillé de mettre en place des policiers ou des surveillants mandatés devant la porte.

Près d’un an après l’accident mortel, les plus grandes écoles de Bruges ne disposent toujours pas de surveillants mandatés, et ce, également au collège Saint-Ludovic. Les discussions entre la ville, la police et les écoles sont toujours en cours. Les directeurs d’écoles aimeraient avoir des surveillants devant les écoles primaires, mais pas de volontaires, car les risques sont trop élevés.