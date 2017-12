Auteur: AT (avec Belga)

AT (avec Belga) Plusieurs Soudanais qui ont été renvoyés ces derniers mois depuis la Belgique témoignent des maltraitances et de l'enfermement dont ils ont été victimes à leur arrivée au Soudan, rapporte Het Laatste Nieuws mercredi. Tous avaient rencontré précédemment l'équipe d'identification invitée par le secrétaire d'Etat à l'Asie et à la Migration, Theo Francken.