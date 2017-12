A.Fr. (avec Belga) Faire modifier son prénom devient plus simple et plus rapide en Belgique. Le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) a mis à jour la législation à ce sujet, indiquent ce mardi les quotidiens De Morgen et Het Laatste Nieuws. Il sera ainsi possible de faire faire le changement au guichet communal de l’Etat civil, et si les papiers sont en ordre et que la requête est suffisamment motivée, le prénom sera immédiatement modifié.