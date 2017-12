En décembre 2015, il y a tout juste deux ans, cet habitant de Roulers âgé de 33 ans avait renversé Saar Gevaert avec son gros SUV. La jeune fille avait été percutée alors qu'elle rentrait chez elle à vélo. Le conducteur avait commis un délit de fuite et la jeune fille était décédée des suite de ses blessures. Le chauffard qui conduisait en état d’ivresse et sans assurance avait été condamné à 2 ans et demi de prison avec sursis et à un retrait de permis de 43 mois.

Mais le mois dernier il a emprunté le véhicule de son amie et a percuté un poteau de signalisation, la voiture était aussi tombée dans le fossé. Cette fois-ci il n’y a pas eu de victimes mais le conducteur a de nouveau commis un délit de fuite.

En ce qui concerne la mort de Saar Gevaert, le jugement prononcé il y a un an n’était pas encore définitif. Le ministère public a estimé que la sentence était trop légère et a donc fait appel, suspendant ainsi le premier jugement.

Deux semaines après le second accident le juge a prononcé une peine plus sévère à savoir une peine d’emprisonnement de 3 ans et un mois avec sursis et une interdiction de conduire de 10 ans et deux mois.

Pour le deuxième accident avec délit de fuite l’homme devra comparaître devant le tribunal de police le 5 février 2018.