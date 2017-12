Les plaidoiries dans le procès de la fusillade rue du Dries ont été reportées à la semaine du 5 février 2018. Les audiences auront lieu toute la journée les 5, 6, 8 et 9 février prochains. Il n'y aura pas d'audience le 7 février.

La présidente de la 90e chambre, Marie-France Keutgen, a d'emblée proposé aux avocats la semaine du 29 janvier 2018 ou la semaine du 5 février 2018. Me Sven Mary, conseil de Salah Abdeslam, aurait, lui, souhaité que l'affaire soit reportée à début mars 2018, mais la présidente n'a pas fait droit à cette demande, compte tenu du rôle déjà très chargé de la 90e chambre en mars prochain. Ce sont donc les dates de début février prochain qui ont été retenues pour la tenue du procès.

Le dossier comporte douze cartons, a précisé la présidente, dont quatre ou cinq cartons ne contiennent que des photos.

Par ailleurs, lundi, Me Sven Mary, conseil de Salah Abdeslam, a spécialement demandé au tribunal de trouver une solution afin que son client soit transféré de la prison de Fleury-Mérogis en France vers une prison belge, le temps du procès. Il souhaite ainsi pouvoir s'entretenir plus facilement avec lui après chaque audience, a-t-il dit.

Le tribunal a estimé la requête légitime et a demandé à la procureure fédérale Kathleen Grosjean de prendre les mesures nécessaires.

Egalement, les parties ont fixé, lundi, avec le tribunal, de nouveaux délais pour les échanges de conclusions, en janvier prochain. La défense de Soufien Ayari, Me Laura Severin et Me Isa Gultaslar, a déclaré qu'elle ne déposera pas de conclusions.

Dans ce dossier, plusieurs policiers des Unités Spéciales françaises et belges se sont constitués partie civile. Ils sont représentés notamment par Me Maryse Alié et Me Tom Bauwens.

Salah Abdeslam et Sofien Ayari, deux des suspects des attentats de Paris, vont devoir répondre de tentative de meurtre dans un contexte terroriste et de possession illégale d'armes à feu, devant la 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, dès le 5 février prochain.