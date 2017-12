Malgré la pluie froide, la Grand-Place de Nivelles était noire de monde dimanche soir, pour assister à la rentrée dans le "cube de verre" des animateurs de la RTBF Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Cyril, qui resteront six jours et six nuits dans ce studio pour assurer 144 heures de direct radio dans le cadre de l'opération Viva for Life.

L'opération "Viva for Life", après deux éditions à Liège et deux éditions à Charleroi, s'installe pour cette cinquième édition à Nivelles, en Brabant wallon. L'objectif est de récolter des fonds pour aider des associations luttant contre la pauvreté infantile, en mobilisant un maximum de monde en Wallonie et à Bruxelles. Depuis le lancement de l'opération, près de 10 millions d'euros ont été distribués à des associations sélectionnées par le jury de CAP 48.

En plus du direct radio de 144 heures non stop, la RTBF assurera jusqu'au 23 décembre des émissions télévisées quotidiennes depuis Nivelles, des "live" toutes les nuits et alimentera en continu les réseaux sociaux pour rendre compte de l'opération