Une voiture avec deux occupants à son bord a embouti à vive allure un poteau d'éclairage samedi soir, vers 21h10, alors qu'elle circulait sur le Westerring de Genk (N76). Les pompiers ont dû désincarcérer son conducteur, qui a ensuite été emmené à l'hôpital. Le passager a, lui, pu quitter tout seul le véhicule endommagé.

La voiture a quitté la route à haute vitesse, a percuté le poteau d'éclairage, qui a été arraché du sol, avant de faire plusieurs tonneaux et de s'arrêter dans le fossé adjacent.

L'automobiliste s'est retrouvé les jambes coincées dans le véhicule et a dû attendre l'arrivée des pompiers pour en être extrait. Le passager a pu, lui, s'extirper seul et n'a pas été blessé.