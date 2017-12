"Je pense qu'on a le plus bel établissement de friterie du monde", estime Thierry Willaert, exploitant de la friterie. La nouvelle friterie fait 50 m2. L'auvent en bois peut s'éclairer en soirée. La friterie dispose d'une toiture verte et la façade est composée d'un bardage en zinc pour rappeler les anciennes roulottes.

La friterie préfigure la rénovation de la place, qui sera semi-piétonnière. "Le parking qui était prévu pour les commerçants et les habitants, derrière la place, avenue du Maelbeek, est aussi terminé, comme c'était promis", explique le bourgmestre. "Dès le mois de janvier, les travaux de réfection de la place vont commencer pour se terminer pour les grandes vacances. On aura alors un semi-piétonnier avec de belles terrasses sur l'ensemble de la place. Les voitures seront déplacées dans le parking en sous-sol. On va aussi replanter des arbres sur tout le pourtour."