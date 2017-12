Les Affaires étrangères sont aussi en contact avec les familles - les grands-parents - de deux enfants belges qui se retrouvent seuls en Syrie. "Nous sommes en contact via nos ambassades en Jordanie et au Liban. Il y a peut-être également d'autres enfants, en Syrie et en Irak. La difficulté est de les localiser. Si on parvient à les localiser, il faut voir avec les départements de la Justice et de l'Intérieur quelles actions nous pouvons entreprendre", a indiqué ce jeudi le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (photo archives).

Le ministre a rappelé qu'il s'agit généralement d'enfants emmenés par leurs parents devenus combattants étrangers. "La difficulté est de les localiser. Il faut savoir où ils se trouvent, ils peuvent être au milieu de groupes terroristes", a ajouté Reynders.