Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga "Les opérations de décollages et d’atterrissages" se déroulent tout à fait normalement" mardi matin, a indiqué la porte-parole de l'aéroport de Zaventem, Florence Muls. "Mais à cause du froid, 80 vols ont été annulés et 90 retardés." Les conditions météorologiques hivernales avaient mené à l'annulation de quelque 300 vols lundi et 600 personnes ont dû dormir à l'aérport sur des lits de camps.