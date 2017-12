A.Fr. Le parquet du Limbourg ne dispose pas de suffisamment de moyens pour lutter contre la criminalité organisée. C’est ce que déplore le procureur du Roi limbourgeois Guido Vermeiren, dans une interview accordée ce samedi au quotidien Het Belang van Limburg. Des bandes criminelles se sont implantées dans cette province, comme c’est déjà le cas dans les régions d’Anvers, Bruxelles et Gand. Environ 10% des faits qui se produisent au Limbourg ne sont plus jugés à cause de ce manque de ressources.