Un tiers des rues anversoises portent le nom d’une personne et seulement 7 % sont des femmes. C’est la raison pour laquelle la ville a décidé de faire porter le nom d’une femme aux rues ou quartiers réaménagés. Il existe actuellement une liste constituée de 60 femmes dont le nom pourrait être utilisé.

Bart De Wever, bourgmestre d’Anvers, explique : "Dans notre liste figurent des personnes pour lesquelles on se demande comment ça se fait qu’elles ne portent pas encore le nom d’une rue." Il cite par exemple la chanteuse Ann Christy(cf. photo) et l’actrice Dora Van der Groen. "Nous avons cherché et il y a des dizaines de noms qui sont pertinents pour Anvers et que nous pouvons donner aux rues afin de nous approcher de l’équilibre homme/femme dans la rue."