"L’architecte n’a pas tenu compte de ce poteau alors qu’il était clairement indiqué sur les plans", a expliqué l’échevin de Keerbergen Marc Vangrunderbeeck (CD&V).

"D’après les dernières informations dont je dispose le gestionnaire du réseau de distribution Eandis va faire déplacer le poteau en question. Bien sûr l’architecte aurait mieux fait d’en faire la demande avant. Si on laisse ce lampadaires les résidents du dernier étage n’auront pas à acheter de lampe de chevet", plaisante Marc Vangrunderbeeck.

De son côté, l'architecte explique qu'il ne s'agit pas d'un oubli mais que le lampadaire a été intégré volontairement dans l'immeuble car il ne pouvait plus attendre l'autorisation de l'enlever.

"Bien sûr que j'ai vu qu'il avait un poteau d'éclairage sur le terrain, je ne suis tout de même pas aveugle" a réagi l'architecte. "Nous le savions dès le projet de construction et il figurait sur nos plans. Nous l'avions signalé à la commune de Keerbergen il y a plus de deux ans mais ils n'ont pas réagi, or nous ne pouvions plus attendre j'ai donc dû chercher une solution créative".

La société Eandis a confirmé que le poteau en question sera bien enlevé cette semaine encore. "Le lampadaire sera déplacé de l'autre côté de la rue" précise-t-on.