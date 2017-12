"Nous ne contestons pas que des documents n'étaient peut-être pas comme ils devaient l'être, mais cela ne justifiait pas une incarcération et une procédure d'expulsion", réagit dimanche Yvon Englert, recteur de l'ULB. "Un appel téléphonique aurait permis de donner les renseignements nécessaires."

L'agent de police à l'aéroport de Charleroi n'a pas compris les motifs de son voyage, explique Abdelkader Hakkou. "J'ai expliqué que je venais dans le cadre d'une mission universitaire, pour travailler. Il m'a dit que je devais alors avoir un visa de travail. J'ai tenté de lui expliquer que je ne venais pas en Belgique pour y travailler, mais seulement pour une mission scientifique." L'agent a rédigé un rapport "dans lequel tout allait dans le sens de l'expulsion", s'exclame-t-il.

Le professeur Hakkou a finalement été libéré ce dimanche à midi et a pu rejoindre Bruxelles. "Ces derniers temps, il est plus difficile d'obtenir des autorisations. Ce n'est pas la première fois non plus (qu'un membre invité) est arrêté à la frontière", a souligné le recteur de l'ULB. "Je désapprouve ce climat qui bloque l'université dans sa vision universaliste (...) et qui donne une image négative de la Belgique" réputée pour son ouverture. "Il faut se réveiller."