Le 3 décembre 1992, le développeur de logiciels Neil Papworth envoie le premier SMS avec le message "Merry Christmas" ("Joyeux Noël") sur le téléphone portable de Richard Jarvis, le directeur de la communication britannique Vodafone.

Même si, avec l’arrivée des smartphones, les réseaux sociaux ont pris de l’ampleur, le SMS classique reste encore populaire en Flandre. Le Digimeter, une étude sur l’utilisation des médias en Flandre, révèle que les Flamands, toutes catégories d’âge confondues, utilisent encore fortement les messages classiques.

Chez les jeunes entre 15 et 19 ans, la tendance évolue néanmoins : Facebook Messenger est plus utilisé que les SMS dans la communication quotidienne. Chez les adultes, le SMS reste le moyen le plus populaire, mais WhatsApp gagne rapidement en popularité.