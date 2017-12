Cette alerte est cependant moins importante que celle lancée pour la nuit de vendredi à samedi. D'orange, la vigilance passe au jaune.

La fin de l'alerte diffèrera d'une province à l'autre : elle est prévue dès 08h00 du matin dans le Hainaut, en Brabant wallon et à Bruxelles, à 15h00 dans les provinces de Liège et Namur et à 17h00 pour la seule province de Luxembourg.



L'IRM prévoit du verglas au sol: soit à cause de quelques centimètres de neige fraîche, soit à la suite de pluies ou de bruines locales et verglaçantes. Cette situation peut gêner le déplacement des piétons, des cyclistes et ralentir le trafic routier. Ce dernier peut devenir dangereux. Dans ces circonstances, l'Institut conseille de garder des distances de freinage suffisantes et de modérer la vitesse.