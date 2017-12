Quatre catégories d'amendes aux montants de base fixes de 50, 100, 250 ou 300 euros sont prévues. "Les récidivistes seront plus sévèrement punis. Dans certains cas, celui qui enfreindra les règles prescrites plus de neuf fois, sur une période inférieure ou égale à douze mois, pourra être puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et/ou d'une amende de 1.000 euros, à partir de la 10e infraction commise dans le même délai", a expliqué le ministre de la Mobilité (photo).

Le projet, qui sera déposé prochainement au parlement, permettra par ailleurs aux sociétés de réaliser des économies importantes - d'argent, de moyens et de temps - et de désengorger le parquet et les tribunaux, estime François Bellot.