Le parquet a saisi un juge d'instruction du chef de délit de fuite avec blessures et coups et blessures involontaires, et a formulé une demande de mandat d'arrêt. Le juge d'instruction prendra une décision à ce sujet dans un délai de 48 heures après avoir auditionné le suspect.

Les services de police de la zone de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse-ten-Noode) sont intervenus lundi vers 17h00 à la suite d'un accident de roulage avec délit de fuite survenu à la hauteur de la rue de Jérusalem à Schaerbeek.

Le conducteur avait renversé une femme de 55 ans alors que celle-ci traversait sur un passage pour piétons, puis a pris la fuite à vive allure après l'avoir heurtée avec son véhicule. Transportée à l'hôpital dans un état inquiétant, son état de santé s'améliore depuis.

Divers devoirs d'enquête ont été menés et ont permis d'intercepter le chauffard mercredi.