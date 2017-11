A.Fr. (avec Belga) Peu avant 6h, ce mercredi matin à Beveren, un train a percuté trois vaches sur les rails entre Gand et Anvers. L’accident a interrompu la circulation ferroviaire entre Anvers et Saint-Nicolas (Flandre orientale) pendant plusieurs heures. Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, tentait de dégager aussi rapidement que possible les voies. C'était chose faite vers midi.