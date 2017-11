Plusieurs enquêtes sont en cours et l'auditeur du travail s'est saisi du dossier. Infrabel et la SNCB indiquent collaborer pleinement à l'enquête en cours. Présent à Morlanwelz, le ministre de la Mobilité François Bellot (photo archives) a adressé ses pensées aux victimes et à leurs familles. Il a exprimé sa solidarité pour "ces travailleurs qui s'investissent au quotidien".

Ce mardi soir, le trafic ferroviaire restait perturbé sur la ligne ferroviaire Charleroi-Mons. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel a reçu en début d'après-midi l'autorisation de l'auditorat du travail pour réparer les cinq aiguillages endommagés situés près de La Louvière-Sud et espérait pouvoir annoncer une reprise partielle du trafic pour l'heure de pointe du soir. Mais les travaux prennent plus de temps que prévu.

"Le travail est toujours en cours. Nos équipes sont mobilisées", indique Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel. "Outre les cinq aiguillages endommagés, la principale difficulté réside dans l'évacuation des trains accidentés. L'auditorat du travail nous a autorisé à les tracter, mais sans toucher aux attelages, qui sont au coeur de l'enquête. Cela complexifie la tâche."

Le porte-parole précise qu'une concertation était prévue dans la soirée avec la SNCB afin d'envisager une réouverture partielle du trafic pour mercredi. "Mais tout ne sera pas rétabli", avertissait-il. La SNCB devrait communiquer dans la soirée le dispositif qui sera mis en place à l'attention des voyageurs pour mercredi.