Les Secrétaires d'Etat fédéraux N-VA Zuhal Demir et Theo Francken ont aussi fait part, via Twitter, de leur désapprobation face à cette proposition. "La N-VA ne doit pas être inquiète. Le néerlandais est et reste la langue d'instruction partagée. Mais au bout du parcours, le gain d'apprentissage est plus important si le multilinguisme et la langue maternelle sont valorisés", a rétorqué la députée flamande Caroline Gennez (SP.A).

Quant au président de la N-VA et bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever (photo), il parle d’une "idée absurde" défendue par GO !."Quand je l’ai entendue, j’ai pensé qu’il s’agissait d’un poisson d’avril anticipé". Il estime que permettre aux enfants allophones de parler leur langue maternelle à l’école ne facilitera pas, par la suite, leur accès au marché de l’emploi.