La police avait été mise au courant de ce rassemblement, et l’escortait discrètement. Peu après 21h, les agents ont estimé que cela avait assez duré et ont demandé aux manifestants de rentrer chez eux. A ce moment-là, il n’y avait plus qu’une trentaine de personnes.

"Nous avons noté tous leurs noms", expliquait le porte-parole Matto Langeraert de la police gantoise à la VRT. "Quatre personnes ont été arrêtées, dont une personne qui avait fracassé une vitrine dans la Rue Rodelijvekens". Entretemps, le calme était revenu dans le centre de Gand.

Les personnes qui ont organisé cette marche n’ont pas encore été identifiées. Le mouvement de droite Re-act avait cependant posté sur Facebook un appel à la manifestation.