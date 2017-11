"Depuis l'éclatement de cette affaire, toutes sortes de témoignages évoquant de tels comportements dans ces secteurs ont surgi", a indiqué Sven Gatz à la VRT. "Je ne veux pas que cette explosion se pose à nouveau dans quelques temps et que nous reprenions ensuite l’ordre du jour normal". Le ministre veut donc lancer une enquête dans le secteur culturel à propos de comportements inappropriés à caractère sexuel.

Il souhaite obtenir ainsi une image précise de la problématique et pouvoir ensuite prendre des mesures appropriées. "L’abcès est percé. Des choses dont on riait peut-être il y a dix ans ne sont plus acceptées aujourd’hui. Il est temps d’aider les victimes et de punir les coupables".