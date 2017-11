Le ministre de l'Intérieur Jan Jambon et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (photo) ont convenu jeudi matin de chercher à rendre plus efficace le déploiement de policiers dans la capitale. Le ministre veut aussi miser davantage sur les agents de quartier et la technologie pour améliorer le flux d'informations et la détection d'événements à risque. Les deux hommes se sont concertés à ce sujet ce jeudi.