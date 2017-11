La police a été avisée de l'incendie vers 12h52 et a dépêché toutes ses patrouilles disponibles sur les lieux, où un périmètre de sécurité a été établi. "Un important dégagement de fumée est visible et nous avons demandé à la population de fermer les portes et fenêtres de ses habitations, et de rester à l'intérieur", indiquait la zone de police Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles) en début d'après-midi.