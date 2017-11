A.Fr. (avec Belga) Le taux de chômage des Belges originaires d’Afrique noire est quatre fois plus élevé que la moyenne nationale, alors que 60% d’entre eux sont diplômés de l’enseignement supérieur. Une enquête de la Fondation Roi Baudouin sur les populations belgo-congolaise, belgo-rwandaise et belgo-burundaise révèle aussi qu’elles se sentent plus discriminées que les Turcs et Marocains. Elles sont souvent confrontées dès leur jeune âge à des remarques racistes et trouvent moins facilement du travail par la suite.