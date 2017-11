Les courriels professionnels représentent une source de stress pour un Belge sur quatre. La moitié des personnes interrogées se prononcent ainsi en faveur d'une loi contre l'obligation de lire et de répondre à ses mails après les heures de bureau.

Un Belge sur cinq se sent ainsi "dépourvu et stressé" quant à la pression croissante ressentie par rapport au traitement des relations en ligne avec les autorités, les entreprises ou ses proches. C’est particulièrement vrai pour les personnes de plus de 55 ans et celles qui ont un niveau moindre d'éducation. Plus de la moitié des citoyens interrogés estiment ainsi que les entreprises, institutions et autorités publiques ne devraient pas pouvoir les "obliger" à être actifs par les voies électroniques.