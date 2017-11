Quatorze restaurants ont obtenu leur première étoile, dont Bistro Racine à Braine-le-Château et l'Ecailler du Palais royal à Bruxelles.



Kobe Desramaults et sa Chambre séparée à Gand et Carcasse du boucher Hendrik Dierendonck et d'Anthony Snoeck à Saint-Idesbald ont également décroché un premier macaron. Luc Bellings qui a fermé cette année sa table deux étoiles pour ouvrir à Hasselt De Vork empoche aussi sa première étoile.

Kathleen Vanderbeke, du restaurant Terminus à Watou, a été désignée femme chef de l'année par le guide rouge et Jo Grootaers, 26 ans, du restaurant Altermezzo à Tongres, est vu comme le meilleur espoir de la gastronomie. Son établissement a obtenu une première étoile. Jean-Pierre Bruneau a été distingué pour sa longévité dans le guide, 42 ans, dont 15 en trois étoiles.