Depuis janvier 2016, et jusqu'à présent, chacun pouvait se renseigner sur l'âge de sa pension et sur le montant perçu sur base du deuxième pilier, soit la pension complémentaire. Dès ce mardi, une estimation du montant - en brut et en net - de la pension légale est également disponible.

Il est possible de connaître ce montant tant pour la date possible de pension la plus proche et pour l'âge légal de celle-ci. Mypension.be donne également une idée des droits déjà constitués, donc le montant de pension que le citoyen recevrait s'il arrêtait de constituer ses droits de pension.

Le site du "GPS des pensions" est aussi désormais responsive, c'est-à-dire qu'il est adapté à une lecture sur tous les écrans.

Pour le ministre des Pensions, cet outil représente "un contrôle démocratique permanent" et assure aux travailleurs "que l'argent cotisé ne va pas servir de variable d'ajustement".

Le montant estimé, s'il peut s'avérer décevant pour certains, constitue "un engagement de l'Etat envers le citoyen". Pour M. Bacquelaine, Mypension.be nouvelle version permet "à chacun de prendre ses responsabilités" car le site permettra à terme de simuler les impacts des choix de carrière.

Selon Sigedis, 96% des travailleurs peuvent trouver leurs informations sur Mypension.be. Le ministre a déploré que ce ne soit pas encore le cas pour tous les enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, accusant la FWB de n'avoir encodé les données que d'un peu plus de 31% d'entre eux.

A partir du mois de mars prochain, les fonctionnaires pourront notamment - avant les autres catégories de travailleurs - calculer la valorisation de leurs années d'étude.

Plus d'1,1 million de citoyens se sont déjà rendus sur le site pour connaître la date de leur pension légale, dont une large majorité était âgée de plus de 45 ans.