L'association "Al Qiblah-Het Kompas", le prédicateur néerlandais Ali Houri a mis en garde les personnes présentes contre la musique et les a exhortées à ne pas se rendre dans des endroits où de l'alcool était vendu. Dans l'assistance, hommes et femmes étaient séparés.

Selon le quotidien "Het Belang van Limburg", le prédicateur s'est distingué il y a quelque temps par un appel aux dons en faveur de Tarik Ibn Ali, religieux salafiste arrêté à la suite des attentats en Espagne et soupçonné d'incitation au terrorisme.

Des fous religieux sèment la haine, lèvent les gens les uns contre les autres et traitent les femmes comme des déchets. A la maison communale de Genk! Tolérons-nous cela? ", a lancé sur Twitter Mme Demir, probable candidate aux élections communales dans la cité limbourgeoise.

La secrétaire d'État a demandé à l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes de se pencher sur l'affaire.

Tous les orateurs qui ont participé à cette leçon ont été contrôlés, a affirmé le bourgmestre Wim Dries (CD&V) à la VRT. "Nous ne disposions pas d'indices selon lesquels des propos problématiques seraient prononcés. Un représentant de la police était sur place, et il a confirmé qu'au cours de la soirée, aucun appel à la haine n'a été lancé. Depuis, j'ai vu les images du reportage et je vais les faire examiner de manière approfondie", a-t-il déclaré.