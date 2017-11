Les deux chercheurs se sont promenés à Eupen - capitale de la Communauté germanophone de Belgique, située en province de Liège - avec des listes de questions et ont récolté 129 réponses. Frank Asbrock et Alain Van Hiel ont pris le point de vue socio-psychologique comme point de départ. Ils ont regardé, notamment, si et comment les habitants s’identifient à leur propre communauté, les sentiments qu’ils éprouvent vis-à-vis de la Belgique et leur vision des tensions communautaires entre les Flamands et les Wallons.