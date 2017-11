A.Fr. (avec Belga) Alors que les cyclistes et les deux-roues motorisés ne parcourent respectivement que 6% et 1% des kilomètres en Belgique, ils représentent plus d’un tiers (36%) des usagers grièvement blessés. C’est ce qui ressort d’une étude de l’Institut Vias (précédemment Institut belge pour la Sécurité routière, IBSR) publiée ce dimanche, à l’occasion de la Journée mondiale de commémoration de victimes de la route.