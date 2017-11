Au total, 31 personnes ont été arrêtés administrativement, dont le « youtubeur » Vargasss92, à l'initiative duquel la centaine de jeunes, essentiellement mineurs, s'est rassemblée sans autorisation sur la place de la Monnaie, indique le parquet. La « star des réseaux sociaux », qui avait été arrêté administrativement par les services de police afin de connaître ses intentions, a toutefois été relaxé, aucune infraction pénale n'ayant en effet pu lui être reprochée dans un premier temps.

C'est le contrôle de police de ce jeune homme qui a engendré divers incidents dont des faits de rébellion, vols avec violences et effraction, dégradations de biens mobiliers notamment, explique encore le parquet bruxellois.

Parmi les quatre mineurs sous le coup d'une arrestation judiciaire, M. et A., nés tous les deux en 2001 et connus de la justice, ont été interpellés pour des faits de vols avec violences avec circonstances aggravantes et plusieurs dégradations mobilières. Ils seront présentés au juge de la jeunesse jeudi avec une demande de placement dans une IPPJ.

C. et B., nés en 2001 et inconnus de la justice, ont, eux, été interpellés respectivement pour des faits de rébellion et de vol simple. Ils seront entendus, dans un premier temps, par le procureur du Roi dans le courant de la journée.

Dans le cadre de ces incidents, une enquête a par ailleurs été ouverte, notamment dans le but de visionner les images de caméras de surveillance et d'entendre divers témoins des faits afin d'identifier d'autres auteurs d'infractions.