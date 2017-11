D'après un cultivateur limbourgeois, on peut le comparer au niveau de sa structure à une poire Conférence. Même lorsqu'il est cuit, le Yacon reste dur. Et plus on le conserve longtemps, plus son goût sera fruité. Il peut aussi être mangé cru. Il est d'ailleurs très savoureux en carpaccio, mais également en soupe ou dans un plat de wok et on peut en faire du gin et des cornichons, selon ce même agriculteur.

Près de 40.000 euros ont été investis, notamment via un programme de financement de la Flandre et de la province de Limbourg, afin de pourvoir mettre sur ce légume sur le marché.

Ce 'Tasty Yacon' se retrouve depuis mardi dans certains supermarchés de Maaseik, Alken, Maasmechelen, Opglabbeek et Kessel-Lo. Les différentes parties impliquées dans sa culture espèrent qu'il pourra rapidement se retrouver dans les étals de l'ensemble de la Flandre.