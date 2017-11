Un homme qui souffrait depuis longtemps de dépression a mis fin à ses jours en octobre 2015. Peu avant son suicide il s’était entretenu pendant une heure avec un prêtre. Des sms ont aussi été envoyés.

La veuve de cette personne a découvert les sms et a déposé plainte contre le prêtre auprès du parquet. "Mon mari a confié au prêtre qu’il allait mettre fin à ses jours à la maison", a-t-elle déclaré au journal. "Ce prêtre connaissait notre adresse et n’a absolument rien fait. Il n’a même pas averti les services d’urgence".

Ce prêtre doit comparaître mercredi devant la Chambre du conseil qui pourrait décider de le traduire en justice.

Le prêtre reste pour sa part persuadé qu’il ne pouvait pas intervenir et invoque le secret de la confession. "On ne trahit pas le secret de la confession. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour le persuader de ne pas prendre de décisions hâtives."

Rik Torfs qui est professeur de droit canon à la Katholieke Universiteit Leuven, comprend la décision du prêtre. "Le secret de la confession est absolu" a-t-il déclaré lors de l’émission "De ochtend" (VRT) ce mardi matin. "Un prêtre qui violerait le secret de la confession se verrait infliger l’une des peines les plus sévères de la loi ecclésiastique: l'excommunication. Cela signifie qu'il n'est plus autorisé à exercer sa profession ni même à recevoir un sacrement".

Pour Rik Torfs, si le tribunal déclarait ce prêtre coupable, cela aurait des conséquences considérables. "Dans ce cas chaque prêtre pourra être puni, soit par un tribunal, soit par l’Eglise, le prêtre devra alors choisir la punition qu’il jugera la moins pénible".

Rik Torfs pense que le prêtre en question n’aurait pas pu faire grand-chose pour empêcher ce suicide.

"Si cet homme n’était pas certain du secret de la confession il n’aurait jamais contacté ce prêtre. Durant leur conversation, le prêtre a pu faire de son mieux pour tenter de convaincre cet homme de ne pas passer à l’acte.

Le fait que cette conversation ait eu lieu par téléphone et non pas dans un confessionnal ne constitue pas un problème pour Rik Torfs. "En principe vous devez vous confesser dans un confessionnal, mais dans des circonstances exceptionnelles vous pouvez vous confesser à tout moment et n’importe où".