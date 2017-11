Les rixes qui ont éclaté samedi soir après la qualification de l'équipe nationale marocaine à la prochaine Coupe du monde de football ont impliqué quelque 300 personnes et fait 23 blessés, dont 22 policiers. Dimanche, une personne a fait l'objet d'une arrestation judiciaire et a été mise à la disposition des autorités judiciaires, avant d'être relaxée après audition. Aucune nouvelle interpellation n'a eu lieu depuis, précise le parquet.



Une taskforce judiciaire a été mise en place pour identifier au plus vite les auteurs des faits. Toutes les images (photos et vidéos) concernant les émeutes et saccages peuvent être envoyées à cette taskforce via l'adresse zpz.polbru.info@police.belgium.eu.



La police locale précise que les victimes ou autres personnes qui auraient des questions peuvent téléphoner 24h/24 et 7j/7 au numéro de téléphone 02/279.79.09.