A.Fr. (avec Belga) Lancé à la suite des attentats de novembre 2015 à Paris, dans sept communes de Bruxelles autour du canal et à Vilvorde en Brabant flamand, le Plan Canal a déjà mené à la fermeture de 26 organisations et à la saisie de grosses quantités de drogues. C’est ce qu’indique le ministre de l’Intérieur Jan Jambon alors que l’on commémore ce lundi le deuxième anniversaire des tragiques attentats parisiens. Ces organisations démantelées sont de "petites sociétés et asbl fantômes" qui entretiendraient des liens avec des cellules terroristes.