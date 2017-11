Belga

A.Fr. Un plan que la Secrétaire d’Etat bruxelloise à la Sécurité routière, Bianca Debaets (CD&V), et le ministre de la Mobilité, Pascal Smet (SP.A), présenteront cette semaine au gouvernement régional propose de limiter la vitesse à 30 km/heure dans toute la Région bruxelloise, avec d’éventuelles exceptions pour des voiries plus importantes. A déterminer en concertation avec la police et les bourgmestres.