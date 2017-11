"Nous sommes venus ici pour faire comprendre au gouvernement espagnol qu'il ne pourra pas nous faire taire", a déclaré l'ex-conseillère catalane de l'Agriculture Maria Serret i Aleu. "Nous avons le droit de choisir notre propre destinée. Il s'agit d'un projet positif, pour une meilleure société, pour plus de justice, pour plus de démocratie. Malgré la cruauté et la répression à laquelle nous avons été confrontés, les Catalans sont toujours demeurés pacifiques. C'est notre grande force, et c'est pourquoi nous finirons par triompher. Voilà pourquoi il est important que tout le monde reste serein et déterminé."