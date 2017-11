Le plan d'urgence communal a été déclenché à Drogenbos et il est demandé, à titre de précaution, aux habitants du sud de Bruxelles de fermer leurs portes et fenêtres et aux automobilistes du ring de Bruxelles de couper leur ventilation.

Le Centre de Crise du SPF Intérieur annonce pour sa part que Be-Alert, l'outil d'alerte qui vise à avertir et informer au mieux la population directement concernée par une situation d'urgence, est activé sur Bruxelles. L'organisme précise également que la recommandation de fermer portes et fenêtres est d'application pour toutes les communes de la Région bruxelloise le temps que le nuage se disperse.