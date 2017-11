Voulant devancer l’annonce officielle de la rupture, Bart De Pauw diffusait lui-même jeudi soir un message vidéo. "La direction de la VRT m'a informé qu'elle arrêtait immédiatement sa collaboration avec moi. L'unique raison qu'elle me donne est qu'une série de comportements déplacés ont été rapportés anonymement à mon encontre via le hashtag Me Too. Des informations anonymes sur mon comportement, sur la manière dont je me comporte avec mes collaborateurs. La personne de confiance de la VRT a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'agressions physiques, mais principalement de SMS au ton flirtant. Il a aussi été fait rapport de harcèlement", précisait Bart De Pauw (49 ans) dans son message.

Le réalisateur affirme n’avoir pu apprendre davantage de la direction sur la nature et l’origine des accusations à son encontre. "J’essaye toujours de créer un lien agréable avec les gens. Parfois avec beaucoup d’humour. Le CEO Paul Lembrechts m’a dit qu’il s’agissait de sms osés, qui devenaient pornographiques. Je nie avoir harcelé quelqu’un. Tout le monde envoie des sms, mais le harcèlement est un délit. Je n’ai jamais été rappelé à l’ordre. On ne m’a jamais demandé des explications. Un jour quelqu’un m’a dit : "Tu n’es pas marié, toi ?". Alors je me suis excusé. Mais il n’y a jamais eu d’actes sexuels ou d’invitations. C’était des imbécilités".