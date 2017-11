32 ans après les faits, l'actuel bourgmestre d'Alost Christoph D'Haese considère que l'enquête est mal ficelée et piétine depuis des années.

"Ce n’est pas l’habitude de rappeler la justice à l'ordre dans un cimetière, mais c'est une nécessité urgente, la conscience doit être parfois ébranlée". Et le bourgmestre de citer l’écrivain flamand Louis Paul Boon : "J'aimerais secouer ta conscience pour te réveiller".

"Pouvons-nous vous demander de prendre un engagement qui aille au-delà de l’actualité" a ajouté le bourgmestre en s'adressant aux représentants de la Justice. Le bourgmestre a été très dur dans son discours. "Vous avez eu une attitude très peu professionnelle dans l’enquête. Ces dernières semaines nous avons subi des hauts et des bas".

Le bourgmestre espère que le dernier rebondissement ne sera pas un énième faux espoir mais bien le début d’une piste qui finira par conduire à l’élucidation définitive de cette affaire insensée.

Ce jeudi 9 novembre, cela fait 32 ans que les tueurs du Brabant ont frappé pour la dernière fois. Lors de l’attaque contre le Delhaize d’Alost 8 personnes avaient été tuées. Depuis 2010, une cérémonie commémorative pour les victimes se déroule au cimetière d’Alost.

Cette année on dénombrait deux fois plus de personnes présentes que lors de la commémoration de 2015 et ce sans doute en raison des nouvelles révélations dans ce dossier.

Il y a quelques semaines, une nouvelle piste a été mise à jour : un ancien gendarme aurait révélé sur son lit de mort qu’il avait été l’un des membres de la bande et serait sans doute celui qu’on avait qualifié de "géant".

Cette année le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) et le procureur général de Liège Christian De Valkeneer étaient présents.

Le ministre de la Justice s'est personnellement engagé à mener à bien les recherches sur les tueurs. "La seule chose que je puisse faire en tant que ministre de la Justice est d'exprimer ma profonde et sincère sympathie. Le ministre de la Justice et les enquêteurs ne sont plus les mêmes qu’il y a 30 ans" a-t-il ajouté.

"Je tiens à exprimer mon engagement personnel à faire avancer les choses dans la bonne direction avec les ressources dont je dispose", a-t-il déclaré.