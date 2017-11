A.Fr. (avec Belga) Dans la nuit de lundi à mardi, 300 activistes ont collé quelque 2.100 affiches sur des milliers d’espaces publicitaires (photo) dans des stations de métro, des abribus et des gares dans villes telles que Bruxelles, Gand et Louvain notamment, pour dénoncer la politique migratoire en vigueur. La campagne émane du groupe d’action "Not in my name" (‘Pas en mon nom’ en français) et "est née d'une volonté de confronter les citoyens belges à l'ignominie des actions du gouvernement belge en matière migratoire, qui n'ont qu'un seul objectif, celui de faire disparaitre les personnes migrantes, en les expulsant ou en les rendant invisibles".